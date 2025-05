Il Digital market act fa convergere tutela della privacy e della concorrenza

Il 22 aprile 2025, la Commissione europea ha definito per la prima volta due procedimenti di non conformità ai sensi del Digital markets act, irrogando importanti sanzioni nei confronti di due dei principali soggetti identificati come gatekeeper in base al regolamento: Meta e Apple. Le sanzioni, rispettivamente di 200 milioni di euro per Meta e di 500 milioni di euro per Apple, sono state applicate all’esito dell’istruttoria avviata nel marzo 2024. Le decisioni rappresentano il primo caso concreto...

