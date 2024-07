Il dipendente che in ufficio fa riprese fotografiche non è licenziabile

Punita con una sanzione conservativa e non con il licenziamento la condotta della dipendente, consistita nell’effettuare riprese fotografiche del posto di lavoro senza autorizzazione datoriale, nel procedere alla stampa di un considerevole numero di pagine in spregio al buon utilizzo delle risorse aziendali e nel non fornire al datore di lavoro alcuna spiegazione al riguardo. Tale condotta, infatti, integra un’ipotesi di violazione degli obblighi di cui all’articolo 220, 1° e 2° comma, del Ccnl, ...

