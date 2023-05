Il diritto della parte vittoriosa alla restituzione delle spese non esiste prima della sentenza di condanna di Mario Finocchiaro

Il credito per il rimborso delle spese processuali non costituisce dunque neanche ragione di credito

Il diritto della parte vittoriosa, all'esito d'una lite giudiziaria, ad ottenere la rifusione delle spese sostenute per partecipare al giudizio sorge soltanto con la sentenza che pronunci la relativa condanna a carico della parte soccombente. Prima di tale sentenza il diritto non esiste, posto anche che al giudice è consentito, invece che pronunciare condanna alle spese, compensarle. Il credito per il rimborso delle spese processuali non costituisce dunque neanche ragione di credito in senso lato...