IL DL SICUREZZA/2 - LE ALTRE DISPOSIZIONI - Avvocati: con l'Albo esperti antiusura nuovi spazi a una professione sociale

L'esperto deve svolgere con diligenza una serie di compiti, puntualmente indicati al comma 8, che vanno dal supporto per i progetti di capitalizzazione e per le attività di gestione del mutuo erogato, sulle quali l'esperto è tenuto a presentare un rendiconto, con cadenza periodica e ogni volta che il prefetto lo richieda, alla presentazione di una relazione annuale sul proprio operato al prefetto, all'ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e alla società Consap Spa, al sostegno alla vittima dell'usura in qualsivoglia azione indirizzata alla ripresa della sua attività economica.

Poiché nel decreto legge n. 48 del 2025 si è realizzata la completa trasmigrazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime di usura e di ordinamento penitenziario» (già approvato dalla Camera dei deputati il 18 settembre 2024 e in discussione al Senato - AS n. 1236), il legislatore dell'urgenza ha recepito anche gli aspetti più eterogenei di quella piattaforma normativa, come la...