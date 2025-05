IL DL SICUREZZA/2 - IMMIGRAZIONE E STRANIERI - Resistenza "passiva" nei Cpr: norma a rischio incostituzionalità

I Cpr, lì gli istituti penitenziari, sono i luoghi della detenzione latamente intesa dove è vietato il dissenso e dove il controllo penale può spingersi anche sulle condotte di resistenza passiva, incriminando così ogni atto di ribellione non connotato da violenza o minaccia (quali, ad esempio, il rifiuto del cibo, dell'ora d'aria, il gettarsi a terra per protesta, et similia).