Il fondo globale di private equity Permira annuncia l’acquisizione del 40% di K-Way, il marchio di abbigliamento outdoor di proprietà di BasicNet, con un investimento di 190 milioni di euro. Gli studi legali.

Alessandro Triscornia, Marco Valdonio, Carlo Pavesio

Questa partnership nasce con l’obiettivo di rafforzare la leadership di K-Way, già affermata nei mercati di Francia e Italia, e accelerarne la crescita internazionale.

Al fianco di Permirahanno lavorato all’operazione:

- Giliberti Triscornia e Associati per gli aspetti legali, con i soci Alessandro Triscornia (foto, a sinistra) e Giuseppe Cadel e un gruppo di lavoro formato da Oscar Bianchi, Marco Bindella, Tommaso Carcaterra, Riccardo Coda, Ilaria Di Pasquale, Chiara Gaudio, Federico

Grossi, Edoardo La Bionda, Camilla Peri e Federica Sinesio;

- Maisto e Associati per gli aspetti fiscali, con i partner Marco Valdonio (foto, al centro) e Stefano Tellarini e gli associate Sara Montalbetti, Francesco Semonella e Stefano Vito Pantaleo;

- EY per gli aspetti finanziari, con il partner Marco Ginnasi e un gruppo di lavoro formato da Benedetta Nisoli e Martina Vitulli.

Al fianco di BasicNet hanno lavorato all’operazione:

- Pavesio e Associati with Negri-Clementi per gli aspetti legali, con il senior partner Carlo Pavesio (foto, a destra), i partner Carlo Peyron e Andrea Cristaudi, e l’associate Carolina Ceretti;

- Mediobanca per gli aspetti finanziari, con Giuseppe Baldelli (Co-Head of CIB and country Head Italy), Matteo Calegari (MD, Head of Branded & Luxury Goods), Lorenzo Fumarola (Executive Director), Mario Salzano (Vice President) e Andrea Taglietti (Associate);

- STS Deloitteper gli aspetti fiscali, con il partner Pasquale Colaci e il senior manager Andrea Alberti.