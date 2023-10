Il fondo Italian Fine Food, nato per la valorizzazione delle eccellenze regionali del food “Made in Italy”, acquisisce Savini Tartufi ed Europan. Gli studi legali coinvolti.

LCA Studio Legale, con un team multidisciplinare, composto da professionisti delle sedi di Milano e di Genova, ha assistito il fondo di Private Capital Italian Fine Food – promosso da AVM Gestioni SGR S.p.A. Gestore EuVECA Società Benefit con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze regionali del food Made in Italy – nelle acquisizioni di Savini Tartufi e di Europan Sud.



Con l’obiettivo di consolidare la crescita e l’espansione di entrambe le realtà, entrambe le operazioni hanno visto il contestuale reinvestimento di alcuni soci venditori nel capitale dei veicoli acquirenti.



Savini Tartufi è una storica azienda toscana della famiglia Savini che da quattro generazioni porta avanti la cultura del tartufo in Italia e nel mondo. Savini Tartufi produce e commercializza prodotti di alta qualità a base di tartufo: dagli eccellenti tartufi freschi fino a salse e condimenti e altri prodotti a base di tartufo come, ad esempio, formaggi, olio, pasta, e riso.



Europan Sud, società tarantina fondata e gestita dalla famiglia Barbaro, è un’indiscussa eccellenza nella produzione e commercializzazione di pane e panificati precotti non surgelati da materie prime di altissima qualità, destinati principalmente al mercato della grande distribuzione.



Con specifico riguardo ad Europan Sud, la bontà del progetto ha convinto la francese Amundi SGR a partecipare alla pari nell’iniziativa e co-investire insieme AVM, sottoscrivendo uno strumento obbligazionario convertibile, utile a completare l’operazione.



Le acquisizioni di Savini Tartufi e di Europan Sud rappresentano un primo tassello per la creazione di un polo del fine food italiano che mira a valorizzare e sviluppare esponenzialmente il grande potenziale e l’eccellenza del Made in Italy.



LCA Studio Legale ha supportato il fondo Italian Fine Food con un team composto da Benedetto Lonato, Edoardo Calcaterra, Francesco Doria Lamba, Federica Pecorini, Martina Lacalamita e Gaia Angelini per gli aspetti M&A e da Davide Valli, Caterina Gatto, Luca Liberti e Giancarlo Aiello per il financing delle due operazioni.



La famiglia Savini è stata assistita dallo studio SFB Avvocati, con Alessia Baglioni, per gli aspetti legali e dallo Studio Cavallini & Partners, con Sabrina Cavallini, per i profili fiscali.



King & Wood Mallesons ha assistito Amundi SGR nel co-investimento finalizzato all’acquisizione di Europan Sud, con un team composto da Davide Proverbio e Giulia Zoccarato.



La famiglia Barbaro è stata assistita, per tutti gli aspetti Corporate/M&A, tra i quali la sottoscrizione del contratto di cessione delle quote sociali, dell’accordo di reinvestimento e degli accordi di management, dallo studio SVS Lex, con un team composto dal Partner Luigi Selva Verzica e dal Senior Associate Tommaso Del Castello.



Lo studio legale associato Shearman & Sterling ha assistito Cassa Centrale Banca e BPM nei finanziamenti legati alle due operazioni, con un team guidato dal partner Pasquale Bifulco coadiuvato dall’associate Alessandro Ciarmiello.