Il fondo di Private Equity di Quadrivio Group, assistito da Pedersoli, acquisisce ISA

Luca Rossi Provesi









Quadrivio Group ha rilevato, attraverso SKA, società già acquisita dal fondo nel 2021, una importante realtà specializzata nella produzione di impianti per avicoltura formata da ISA S.r.l. e ISA Montaggi S.r.l. - Gruppo italiano che produce strutture in acciaio per la zootecnica e per l’allevamento avicolo.



Il Gruppo ISA segue l’intero processo produttivo degli impianti dalla progettazione, allo sviluppo, fino all’installazione, offrendo un’ampia gamma di servizi, volti a consegnare al cliente finale un prodotto altamente personalizzato e di eccellenza.



Lo Studio Pedersoli ha assistito Ska e Industry 4.0 Fund con riferimento a tutti gli aspetti corporate M&A con un team composto dall’equity partner Ascanio Cibrario, dal partner Luca Rossi Provesi (in foto), dal senior associate Edoardo Augusto Bononi e dall’associate Giorgia Patrizi.



Ska e Industry 4.0 Fund sono stati inoltre assistiti dallo studio Mac-Lab in riferimento alla due diligence finanziaria e alla due diligence fiscale, dallo studio Geco e Associati per la due diligence giuslavoristica e sono stati supportati, come advisory, da Equity Factory nella persona del partner e CEO, Stefano Marsilii.



I Venditori sono stati assistiti, per gli aspetti legali, dallo studio Unilegal Avvocati Associati con la partner Antonella Benedetti, l’associate Marco Scala e l‘associate Vittorio Pace; per gli aspetti finanziari e fiscali, dallo studio Marangoni, Benvenuti e Associati con il dottor Guido Benvenuti.