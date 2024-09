Il giudice può disporre indagini patrimoniali per la determinazione dell’assegno di mantenimento

Famiglia - Separazione - Assegno di mantenimento - Determinazione – Indagini patrimoniali - Potere discrezionale del giudice – Deroga onere della prova

In sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, il giudice, al fine di determinare l’assegno di mantenimento può ordinare - d’ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali, servendosi della polizia tributaria, in deroga alle regole generali sull’onere della prova. L’esercizio di tale potere discrezionale serve per avere ...