Il gruppo Enercom acquisisce la divisione petroli di figli di Pietro Rodeschini SpA









Il Gruppo Enercom, una delle maggiori realtà italiane private del settore Energy & Utilities, ha chiuso l’accordo di acquisto del ramo d’azienda Petroli di Figli di Pietro Rodeschini SPA.



La Divisione Petroli, si occupa dell’erogazione di servizi energetici dal 1969 - prevalentemente sul territorio bergamasco - ed è specializzata in manutenzione di impianti tecnologici per la produzione di energia termica e frigorifera, attività di suddivisione e bollettazione al singolo utente delle spese di riscaldamento e raffrescamento, progettazione di soluzioni per il comfort abitativo e il risparmio energetico.



L’acquisizione accelera gli obiettivi sottostanti al piano di crescita del Gruppo Enercom che amplia ulteriormente il proprio ventaglio di servizi alla gestione calore per usi civili, industriali, condominiali e pubblici, e lo fa acquisendo una realtà che per storia ed impegno sul territorio rispecchia a pieno i valori deI Gruppo: la società ha infatti una presenza famigliare alle spalle e opera da oltre 80 anni con un forte radicamento sul territorio, alla comunità e agli stakeholder in esso situati.



“Con questa acquisizione forniremo ulteriori servizi ai nostri clienti - domestici, industriali, ospedalieri - e consolideremo la nostra presenza sul territorio della bergamasca, con un ampliamento nell’area bresciana, delle Alte Valli e in alcune zone di Milano” dichiara Carolina Gritti, Responsabile sviluppo efficienza energetica e nuovi prodotti del Gruppo Enercom.



Un impianto di riscaldamento o raffrescamento poco efficiente può aumentare i consumi fino al 10%, un riscaldamento troppo alto e non regolabile può indurre, inoltre, le persone ad aprire più spesso le finestre e condurre a un consumo superiore di circa il 7% per ogni grado in più. Questo spesso accade con impianti centralizzati che hanno un sistema di gestione frammentato tra tre interlocutori differenti - il fornitore del combustibile, il responsabile della manutenzione dell’impianto, e il professionista che si occupa della riqualificazione dello stesso - con un inevitabile impatto su costi ed ottimizzazione dei consumi.



“Con questa operazione porteremo in campo personale interno operativo, non dipenderemo più da fornitori terzi e saremo quindi in grado di offrire soluzioni con livelli di performance ancora più elevati, attraverso servizi di manutenzione degli impianti, riqualificazione, e contratti di gestione del calore. Proseguiremo, inoltre, nel nostro impegno delineato nel bilancio di sostenibilità, lavorando costantemente per il progresso delle persone, delle comunità e dell’ambiente in cui operiamo, nel segno della sostenibilità declinata nei nostri 4 pilastri: centralità delle persone, territorialità, sostenibilità e innovazione” conclude Carolina Gritti.



Il Gruppo Enercom è stato assistito da CDR Cattaneo Dall’Olio Rho & Partners - Tax & Legal con il Senior Partner Aldo Cattaneo in qualità di financial advisor e per gli aspetti fiscali.