Il Gruppo Euroseta e Invitalia per il rilancio di Conbipel. Carbonetti e Associati, Giovanardi e Studio Ambrosetti gli Studi coinvolti.

Il Gruppo Euroseta, attivo nella produzione e distribuzione di capi in seta, ed Invitalia, in qualità di gestore del Fondo Salvaguardia Imprese promosso dal MIMIT, hanno perfezionato, per il tramite del veicolo societario Arcadia Fashion S.p.A., l’operazione di acquisizione del ramo di azienda Conbipel comprensivo, tra l’altro, dei siti produttivi, dei punti vendita, della forza lavoro (più di 1000 dipendenti) e dell’omonimo storico marchio di abbigliamento italiano, fondato negli anni cinquanta in Provincia di Asti.

A cedere il suddetto ramo di azienda Conbipel è stata la società BTX Italian retail and Brands Spa, nel contesto del percorso di composizione negoziata da quest’ultima avviato.

La cessione è avvenuta, previa autorizzazione del Tribunale di Asti ex art. 22 CCII, all’esito di un percorso competitivo supervisionato dall’Esperto prof.ssa Patrizia Riva.

Invitalia è stata assistita, per gli aspetti concorsuali legati al percorso di composizione negoziata, nonché, per tutti gli aspetti M&A e di compliance con la normativa interna, dallo Studio Legale Carbonetti e Associati, con un team multidisciplinare coordinato dal Partner avv. Luca Pasquini, con la supervisione del Partner prof. avv. Francesco Carbonetti, e composto dal Senior Associate avv. Giorgio Politano e dal Senior Associate avv. Jacopo Villa, che hanno agito a supporto del team legale interno di Invitalia composto dall’avv. Mario Cascavilla e dall’avv. Giacomo Troiano.

La società venditrice BTX Italian retail and Brands Spa è stata assistita, nella composizione negoziata e nella operazione di cessione del ramo di azienda Conbipel, da Giovanardi Studio Legale, con un team composto dal managing partner Carlo Alberto Giovanardi e dagli associate Emanuele Caretti e Andrea De Filippi e, in qualità di advisor finanziario, da Alvarez & Marsal, con un team composto dal Managing Director Jacopo Barontini, dal Director Matteo Schiavone e dal Senior Associate Erik Borgonovo.

Il Gruppo Euroseta è stato assistito per tutta l’operazione dallo Studio legale Ambrosetti di Como, con il name partner Massimo Ambrosetti.