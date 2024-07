Il Gruppo Guala completa l’acquisizione di DGS Poland: gli advisor

Stefano Nanni

Il Gruppo Guala ha completato l’acquisizione della residua quota del 30% di DGS Poland dal socio fondatore della stessa, Krzysztof Grzadziel. All’esito dell’operazione, il Gruppo Guala detiene l’intero capitale sociale di DGS Poland.

DGS è uno dei maggiori produttori mondiali di tappi in alluminio per liquori, vino e bevande analcoliche e produce circa 4 miliardi di tappi in alluminio all’anno.

Nell’operazione il Gruppo Guala è stata assistita da Gide Loyrette Nouel, con il partner Pawel Grzeskowiak, sotto il coordinamento del general counsel di Guala Stefano Picchiotti. BonelliErede, con il socio Stefano Nanni Costa, membro del Focus Team Private Equity, ha supportato il Gruppo Guala.