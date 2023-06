Il no della Procura di Padova all'indicazione della mamma non biologica di Valeria Cianciolo

I media ne hanno parlato in questi giorni. Erroneamente si è parlato di cancellazioni, come di fatti già avvenuti. Ma non è così

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus











Alla luce del contesto legislativo vigente e della giurisprudenza che si è pronunciata sul tema, il Tribunale di Padova, visto il ricorso presentato dal Pm avente a oggetto la rettificazione dell'atto di nascita con riferimento alla cancellazione della madre intenzionale e del cognome, ha fissato udienza il 23 novembre 2023 per la decisone della controversia.



I media ne hanno parlato in questi giorni. Erroneamente si è parlato di cancellazioni, come di fatti già avvenuti. Ma non è così.



La bambina...