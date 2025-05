IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - Concessioni e finanza di progetto, spazio agli affidamenti trasparenti

La disciplina dell'affidamento in concessione mediante finanza di progetto viene riscritta, con l'intento – secondo le Relazioni illustrativa e tecnica – di dare attuazione agli obiettivi del PNRR e rispondere ai rilievi della Commissione europea (INFR 2018/2773) in materia di trasparenza e pubblicità.

Il Correttivo appalti (Dlgs 209/2014) introduce significative modifiche in materia di partenariato pubblico-privato (Ppp). L'obiettivo dichiarato è promuovere una maggiore efficienza, trasparenza e competitività nella realizzazione delle opere pubbliche e nell'erogazione dei servizi.

Viene ridefinito il rischio operativo rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, riconducendolo ai fattori esterni non soggetti al controllo delle parti, in coerenza con la direttiva...