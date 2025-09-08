Professione e Mercato

Il partner di Lexia Giacomo Paracchi nel CDA della fondazione Praexidia

Il partner Giacomo Paracchi è stato nominato membro del consiglio di amministrazione della nuova Fondazione di diritto privato Praexidia.

Giacomo Paracchi

Il partner Giacomo Paracchi è stato nominato membro del consiglio di amministrazione della nuova Fondazione di diritto privato Praexidia.

La Fondazione nasce con l’obiettivo di diventare punto di riferimento per la tutela e la valorizzazione delle filiere industriali strategiche del paese – dalla difesa all’aerospazio, dalle tecnologie dual use alle infrastrutture critiche, dall’energia alle biotecnologie.

Praexidia punta a rafforzare la consapevolezza sull’importanza dei settori tutelati dalla disciplina italiana in materia di golden power, promuovendo innovazione tecnologica, sicurezza e competitività.

La Fondazione vuole inoltre configurarsi come piattaforma di dialogo tra imprese, investitori e istituzioni, con l’obiettivo di diventare la pietra angolare di un ecosistema in rapida evoluzione e ad alto potenziale di crescita.

Se questo articolo è stato di tuo interesse ma non sei ancora abbonato a NT+ Diritto approfittane subito,prova 1 mese da € 4,90!Scopri di più
Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Gli ultimi contenuti di Professione e Mercato