Il partner di Lexia Giacomo Paracchi nel CDA della fondazione Praexidia
Il partner Giacomo Paracchi è stato nominato membro del consiglio di amministrazione della nuova Fondazione di diritto privato Praexidia.
La Fondazione nasce con l’obiettivo di diventare punto di riferimento per la tutela e la valorizzazione delle filiere industriali strategiche del paese – dalla difesa all’aerospazio, dalle tecnologie dual use alle infrastrutture critiche, dall’energia alle biotecnologie.
Praexidia punta a rafforzare la consapevolezza sull’importanza dei settori tutelati dalla disciplina italiana in materia di golden power, promuovendo innovazione tecnologica, sicurezza e competitività.
La Fondazione vuole inoltre configurarsi come piattaforma di dialogo tra imprese, investitori e istituzioni, con l’obiettivo di diventare la pietra angolare di un ecosistema in rapida evoluzione e ad alto potenziale di crescita.