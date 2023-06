Il presidente dell'assemblea può essere eletto fra gli estranei al condominio di Fulvio Pironti

Lo ha chiarito la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza numero 572 pubblicata il 9 maggio 2023

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







In assenza di disposizione normativa in tema di nomina del presidente dell'assemblea, deve riconoscersi alla compagine condominiale la facoltà di nominare un soggetto, non necessariamente condomino perciò estraneo, con funzione di sovraordinazione al corretto svolgimento delle attività collegiali. Lo ha chiarito la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza numero 572 pubblicata il 9 maggio 2023.



Il caso

Una condomina impugnava dinnanzi al tribunale cosentino la delibera con cui l'assemblea si era...