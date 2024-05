Il principio del c.d. assorbimento del processo cautelare a quello di merito

Misure cautelari - Personali - Rapporti tra decisione cautelare e decisione di merito - Strumentalità.

Tra il procedimento cautelare, incidentale, e quello principale esiste un rapporto di strumentalità per cui la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, in quanto, proprio in virtù della diversa funzione attribuita ai due procedimenti e dei due differenti criteri decisori applicati, ...