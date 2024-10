Si è tenuto presso l’Auditorium di Legance a Milano l’evento dal titolo “Il processo di investimento e disinvestimento responsabile nel real estate. Best practices e casi studio” promosso da UNPRI in collaborazione con Yard Reaas e Legance.

Nel corso della mattinata sono intervenuti speaker di elevato standing, rappresentanti di diversi profili del settore, che hanno offerto al pubblico di firmatari e investitori una coralità di punti di vista su un argomento che viene spesso dibattuto ma raramente affrontato in modo trasversale.

È stato un piacere per noi ospitare questo evento. – commenta Giuseppe Abbruzzese, partner di Legance - I principi di investimento responsabile hanno rappresentato e continuano a rappresentare un punto di svolta per l’avvicinamento del settore finanziario alla sostenibilità che è diventata ormai imprescindibile per tutti gli stakeholders coinvolti.”

L’incontro – sostiene Federica Rampinini, Senior Responsible Investment Manager di PRI - ha sottolineato come gli immobili siano beni indivisibili e unici di natura relazionale e di comunità. Grazie agli speaker, sono emersi temi quali l’importanza della Governance interdisciplinare per aumentare l’impatto reale di lungo termine, la necessità di intenzionalità nella progettazione di utilità sociale dei beni e la consapevolezza di doverci assumere e misurare tutti i rischi derivanti”.

L’evento ha contribuito a dare voce a progettisti, investitori, sviluppatori, finanziatori, gestori e conduttori e istituzioni che hanno trasferito al pubblico presente in sala, il valore e la centralità che la sostenibilità ha assunto nel real estate, diventando un fattore imprescindibile nelle strategie di sviluppo del settore immobiliare.