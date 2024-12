IL PROCESSO DEL LAVORO - I COMMENTI - Licenziamento: in caso di reintegra sì a termini ridotti fino alla metà

In relazione al processo del lavoro lo scopo del decreto legislativo 164/2024 è quello di offrire una soluzione a problemi di natura applicativa, disponendo correzioni ed integrazioni ritenute necessarie per una migliore applicazione della Legge di Riforma Cartabia, atte a superare problematiche e/o lacune nascenti da un omesso o incompleto coordinamento tra il sistema processuale pre e post la riforma di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022

Il decreto legislativo 31 ottobre 2024 n. 164, all'articolo 3, interviene fra l'altro sul processo del lavoro. In generale, come sottolineato dalla relazione governativa, lo scopo del decreto è quello di offrire una soluzione a problemi di natura applicativa, disponendo correzioni ed integrazioni ritenute necessarie per una migliore applicazione della Legge di Riforma Cartabia, atte a superare problematiche e/o lacune nascenti da un omesso o incompleto coordinamento tra il sistema processuale pre...