IL QUADRO SANZIONATORIO - Gli Stati precisano i confini della risposta sanzionatoria

Tornando all'esame delle norme dettate dal Capo XII, si rileva che quest'ultimo è composto da soli tre articoli, i quali richiamano i principi già esposti nei considerando sopra citati. In particolare, l'articolo 99 stabilisce che gli Stati membri debbano stabilire le regole relative alle sanzioni e alle altre misure di esecuzione, che possono essere non solo misure pecuniarie, ma anche meri avvertimenti applicabili in caso di violazione del regolamento da parte degli operatori.