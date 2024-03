Il reato lieve non impedisce l’emersione

Non basta una condanna per un reato lieve a motivare il rifiuto della domanda di emersione del lavoratore straniero irregolare. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 43 depositata ieri con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’articolo 103, comma 10, lettera c), del decreto legge n. 34 del 2020, nella parte in cui comprende fra i reati che comportano l’automatica esclusione dalla procedura di emersione del lavoro irregolare la precedente condanna per il cosiddetto piccolo...

