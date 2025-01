Il reato di rissa

La sentenza in commento offre lo spunto per ricordare gli elementi qualificanti il delitto di cui all'art. 588 c.p..

Come sappiamo, il codice non fornisce una definizione della nozione di "rissa" idonea a delineare i confini della fattispecie e, per tale ragione, occorre prendere a misura il significato che il termine assume nell'uso comune e rispetto al quale con tale concetto viene convenzionalmente identificata una contesa violenta tra due centri contrapposti di soggetti animati dalla volontà vicendevole...