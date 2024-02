Il regime di postergazione legale del credito del socio finanziatore

LA QUESTIONE Il credito restitutorio vantato dal socio che abbia concesso un finanziamento alla società è assoggettato a un regime normativo speciale? Il rimborso del finanziamento effettuato dalla società a carico della quale è stata disposta l’apertura della liquidazione giudiziale è efficace? Il credito maturato dal medesimo socio in ragione dell’intervenuto scioglimento del rapporto sociale è assoggettato allo stesso regime normativo del credito restitutorio relativo al finanziamento?



Il principio della unitarietà del procedimento di accertamento giudiziale della crisi e dell’insolvenza

La materia concorsuale è disciplinata dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (in seguito “Codice della crisi”, “Codice” o “c.c.i.”), successivamente modificato con il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 (c.d. Decreto correttivo) e con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio ...