Il regolamento di condominio e la sua ragione determinante

In due editoriali precedenti, Antonio Scarpa, ha suggerito qualche rimedio, legislativo o interpretativo, per un "efficientamento dei rapporti condominiali". Nel n. 18 dello scorso 8 maggio 2024, si auspicava un intervento che potesse prevedere forme semplificate di svolgimento delle assemblee di condominio, nel numero 22 dell'8 giugno, si era lamentata l'inadeguatezza dello strumentario codicistico per far valere in giudizio la mala gestio dell'amministratore. Ora è il turno del regolamento di condominio e della sua ragione determinante.