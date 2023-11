Il riparto di giurisdizione in materia di contratti delle società in house di Rossana Mininno

La controversia relativa al rinnovo o alla proroga del contratto stipulato da una società in house appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto afferente a comportamenti rispetto ai quali le parti assumono posizioni paritetiche, non implicanti l’esercizio, nemmeno mediato, di poteri autoritativi da parte della P.A.

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 il legislatore ha adottato il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (c.d. Tusp ), corpus normativo teleologicamente orientato - in ossequio alla ratio ispiratrice del disegno riformatore di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” - c.d. Riforma Madia ) - al contenimento della spesa pubblica, attesa l’esigenza, di matrice prettamente giuscontabilistica...