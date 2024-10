Abrogazione dell’abuso d’ufficio, il sospetto di incostituzionalità per violazione dell’art. 97 Cost. Con ordinanza del 24 settembre 2024, la Sezione III penale del Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1, lett. b), della legge n. 114 del 2024, nella parte in cui abroga l’art. 323 c.p., per violazione degli articoli 97, 11 e 117, comma 1 Cost.