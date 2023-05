Il sottofondo musicale diffuso ai passeggeri è comunicazione al pubblico da remunerare di Paola Rossi

La presenza di sistemi di sonorizzazione nel trasporto pubblico non giustifica la presunzione di diffusione di opere protette

La diffusione in un mezzo di trasporto passeggeri di un'opera musicale come sottofondo costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva 2001/29/Ce (Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione). Di conseguenza in tal caso scatta il diritto alla remunerazione dell'autore per l'utilizzo della propria opera, come affermato dalla Corte di giustizia Ue.

Al contrario, precisa sempre la Cgue, non costituisce comunicazione al...