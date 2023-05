Il superamento del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, l'intervento delle Sezioni Unite dirime la questione di Luigi Quintieri*

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 9479, pubblicata il 06/04/2023 , hanno affrontato la questione del superamento del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, in ossequio al principio di effettività della tutela del consumatore alla luce della direttiva 93/13 e dell'art. 19 del TUE.



Tale questione nasce a seguito di quattro coeve pronunce della CGUE emesse dal Collegio della Grande Sezione in data 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, I.B.; sentenza in cause riunite C-...