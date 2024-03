IL TESTO DEL DLGS 31/2024 - Arriva il primo restyling alla novella penale, norme subito operative dal 4 aprile 2024

Con l’attuale Dlgs n. 31/2024 il Governo Meloni dà una prima attuazione alla delega e - come dallo stesso Ministero anticipato - non è escluso, anzi è verosimile, che entro la fine dell’anno possa essere predisposto un altro provvedimento.Va subito detto che si tratta di interventi, integrativi e correttivi, che si collocano, rectius che devono collocarsi entro il perimetro tracciato dalla legge delega.



Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.