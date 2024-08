Il whistleblowing vale anche per gli avvocati

I principi sul whistleblowing valgono anche per gli avvocati. Ciò perché anche se la normativa non è direttamente applicabile, è pur vero che la tutela del soggetto segnalante è un principio generale compatibile con la natura giuridica di ordini e collegi professionali. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 33/2024, pubblicato il 22 luglio 2024 sul sito del Codice deontologico, rilasciato in risposta ad apposito quesito posto dal COA di Pescara sull’applicabilità agli ordini...

