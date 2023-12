Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore se sono possibili adattamenti organizzativi ragionevoli

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore - Adattamenti organizzativi ragionevoli - Obbligo del datore - Sussiste.

In caso di inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, sussiste l’obbligo del datore di lavoro di provvedere ad adattamenti organizzativi ragionevoli idonei a consentire la continuazione dello svolgimento della prestazione, con l’unica eccezione del caso in cui tali soluzioni richiedano un onere finanziario...

