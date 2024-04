Immissione e rumori intollerabili sì all’automatico risarcimento

La locazione di altro appartamento (e i conseguenti esborsi sostenuti per i canoni corrisposti,) in ragione della intollerabilità delle immissioni acustiche, rappresenta una conseguenza immediata e diretta, secondo il principio di normalità o regolarità causale o di occasionalità necessaria di cui all’articolo 1223 del Codice civile che governa la causalità giuridica, in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra situazione dannosa e situazione quale sarebbe stata se il fatto dannoso non si ...

