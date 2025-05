Polizze infortuni, è esclusa la copertura per le malattie infettive

Il perimetro oggettivo delle polizze infortuni – rimesso all’autonomia privata – tradizionalmente qualifica l’infortunio come un «evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali». Questa definizione, che si ritrova in tutti i contratti, esclude dal novero dei rischi indennizzabili ogni malattia infettiva non provocata da un evento traumatico. Lo ha chiarito la Cassazione che, con la sentenza 3016 del 6 febbraio 2025, ha sgombrato il campo dalla possibilità di considerare...

