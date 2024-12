Immobile abusivo, l’ordine di demolizione è imprescrittibile

L’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con sentenza di condanna non è soggetto a prescrizione. Esso infatti ha carattere “reale”, in quanto produce effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso, non può dunque ricondursi alla nozione convenzionale di “pena” nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU. Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 45425 depositata oggi, segnalata per il “Massimario”.

Si tratta, prosegue...