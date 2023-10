Imprudenze, condotte di altri, eventi naturali: il caso fortuito esclude il risarcimento di Filippo Martini

Link utili Corte di Cassazione, Sezione III, Civile Ordinanza 29 settembre 2023, n. 27648 Sezione 5

Incidente, il custode della strada è responsabile anche per accessori e pertinenze

I giudici precisano l’ambito della responsabilità da cose in custodia. Danni a carico di chi possiede o gestisce l’edificio o la strada









Chi possiede o gestisce un bene è responsabile per i danni che provoca, salvo che provi il caso fortuito. A stabilire la presunzione di responsabilità per chi ha in custodia un edificio, un luogo di pubblico accesso, una strada o un altro manufatto utilizzato da un indistinto numero di persone è l’articolo 2051 del Codice civile. La giurisprudenza che ha applicato questa norma, a sua volta, ha chiarito che il “caso fortuito”, vale a dire l’elemento che può liberare il custode dalla responsabilità...