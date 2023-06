Impugnazioni, slitta al 2024 l'entrata a regime della riforma Cartabia. Ancora sei mesi di "rito-Covid" in attesa dell'avvio del processo telematico di Aldo Natalini

Il Dl Pubblica amministrazione, modificando nuovamente il comma 2 dell'articolo 94 Dlgs 150/2022, proroga il regime transitorio attualmente in vigore – e che sarebbe scaduto il 30 giugno – fino al 15° giorno successivo "alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023", in attesa dell'entrata in vigore del processo telematico

Impugnazioni: si prosegue per altri sei mesi col "rito-Covid", in attesa dell'attivazione – entro fine anno – del processo penale telematico introdotto dalla riforma Cartabia.

A una manciata di ore dalla deadline del 30 giugno, già individuata dal Parlamento con la legge 199/2022, il governo interviene d'urgenza facendo slittare ancora la messa in vigore del nuovo regime delle impugnazioni penali introdotto dalla riforma Cartabia, che altrimenti sarebbe scattato per tutti i gravami proposti dopo il...