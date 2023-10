In caso di ritardato pagamento è possibile ridurre la clausola penale in un accordo da parte del giudice di Mirko Martini

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







“Il pagamento di un obbligazione pecuniaria deve essere sempre concluso presso il domicilio del debitore e il perfezionamento del pagamento vieni a crearsi solamente quando la somma diviene materialmente disponibile nell’avente diritto e non quando il debitore ha richiesto l’ordine di pagamento alla banca, ma quest’ultimo ove fosse prevista una penale per il ritardo del pagamento ha la possibilità di adire il giudice per ottenere una riduzione della penale ritenuta eccessiva in relazione all’inadempimento...