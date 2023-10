In “Gazzetta” la conversione del Dl Giustizia - Intercettazioni, novità in vigore di Francesco Machina Grifeo

La legge 9 ottobre 2023 n. 137 contiene modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare

In vigore da oggi la legge 9 ottobre 2023 n. 137 di conversione, con modificazioni, del Dl 10 agosto 2023 n. 105 che contiene modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare. Il testo, anche nella versione coordinata, è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 del 9 ottobre fissando l’entrata in vigore per il giorno successivo.

Il provvedimento si compone di nove capi così divisi: Capo I Disposizioni in materia di processo penale; Capo II Disposizioni in materia di processo civile; Capo III Disposizioni in materia di personale di magistratura e del ministero della giustizia; Capo IV Disposizioni concernenti reati in materia ambientale e altre disposizioni in materia di sanzioni penali e responsabilità delle persone giuridiche; Capo V Disposizioni per il recupero delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche; Capo VI Disposizioni in materia di isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica; Capo VII Disposizioni in materia di cultura; Capo VIII Disposizioni per l’efficienza della pubblica amministrazione; Capo IX Disposizioni finanziarie e finali.

La legge prevede una estensione del ricorso alle intercettazioni per reati relativi, tra gli altri, al traffico illecito dei rifiuti. Ma nello stesso tempo vengono posti paletti all’uso delle cosiddette intercettazioni ‘a strascico’. Limitata anche la trascrizione nel verbale “soltanto” al contenuto delle intercettazioni, rilevante per le indagini, anche a favore dell’indagato. Il PM poi dovrà vigilare sull’attività dell’ufficiale di polizia giudiziaria. Stretta anche sulla utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in un procedimento “diverso”. Fino al 30 dicembre 2024, poi, nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni il giudice potrà adottare specifici adempimenti a un giudice onorario.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105

Testo del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 186 del 10 agosto 2023), coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 15), recante: «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche’ in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.». (23A05601) (GU n.236 del 9-10-2023 )