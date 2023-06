In "Gazzetta" la legge su procedibilità d'ufficio e arresto in flagranza - Il testo

Il provvedimento, che corregge la riforma Cartabia, entrerà in vigore il 16 giugno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" la legge che prevede la procedibilità d'ufficio per tutti i reati per i quali sia contestata l'aggravante del "metodo mafioso" o della finalità di terrorismo o di eversione. La norma si è resa necessaria per correggere alcune sviste della riforma Cartabia e sarà in vigore dal 16 giugno.

Il testo inoltre modifica il Codice antimafia prevedendo la procedibilità d'ufficio anche per il reato di lesione personale, quando è commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa; interviene sulla disciplina dell'arresto in flagranza per i delitti procedibili a querela; è infine modifica la disciplina del giudizio direttissimo e quella del giudizio direttissimo nel rito monocratico, per specificare che nel caso di arresto obbligatorio in flagranza per reati procedibili a querela, il giudice deve sospendere il processo nel caso in cui manchi la querela e la convalida dell'arresto intervenga prima del termine per la proposizione della stessa.