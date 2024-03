In Group (Bravo Capital) rileva la maggioranza di Tecno In: gli studi coinvolti

Leo De Rosa - Leo Belloni

Si è perfezionato il closing relativo all’acquisizione da parte di In Group S.p.A. (controllata da Bravo Capital Partners) di una partecipazione di maggioranza in Tecno In S.p.A., società fondata negli anni ’80, con sedi a Sesto San Giovanni e Napoli, oltre a sedi operative distribuite sul territorio nazionale. Tecno In è uno dei principali player italiani nel settore dei servizi di geognostica e ingegneria per le infrastrutture, l’ambiente ed il territorio, per clienti sia pubblici che privati.

In Group rappresenta un gruppo nato per consolidare il settore del testing & inspection. L’acquisizione di Tecno In segue quella della società triestina In Situ, società operante nel settore della diagnostica strutturale e dei materiali (avvenuta nel dicembre 2023). Prosegue pertanto la strategia di buy-and-build del gruppo, che punta a diventare il polo di riferimento industriale per il settore.

Lo Studio PedersoliGattai ha assistito Bravo Capital Partners con un team composto dal Partner Andrea Faoro, dal Senior Associate Leo Belloni (in foto a destra) e dall’Associate Giulio Battuello e, per quanto riguarda i profili legati al finanziamento dell’operazione, dal Senior Associate Edoardo Augusto Bononi.

Russo De Rosa Associati ha seguito la tax due diligence e gli aspetti fiscali di deal structuring, con un team composto da Leo De Rosa (in foto a sinistra), Luca Mainardi, Andrea Ridolfi e Stefano Ceccato.

L’operazione è stata finanziata da Banco BPM S.p.A. attraverso un Sustainable Linked Loan che definisce il rispetto ed il raggiungimento nei prossimi anni di determinati parametri ESG. Lo studio legale coinvolto nel finanziamento dell’operazione è NCTM.

Ethica Group, con il team di debt advisory, ha assistito In Group.