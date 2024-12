In malattia canta al piano bar, licenziamento illegittimo

Era in malattia a causa di forte stato d’ansia ma era stato visto cantare ad un piano bar proprio in un giorno ’coperto’ da un certificato medico. Per questo l’azienda di trasporti del Lazio, Cotral, nel 2020, lo licenziò ma ora la Cassazione con la sentenza 30722/2024, così come avvenuto nei primi due gradi di giudizio, ha definito illegittimo quel licenziamento affermando che il lavoratore, nel rispetto delle fasce orarie previste per le visite fiscali, può svolgere altre attività, anche ricreative come cantare ad un piano bar. In particolare, avendo riguardo alla patologia da cui era affetto il lavoratore (ansia), l’impegno in attività ricreative secondo i giudici non configurava in sé un comportamento incompatibile con la dichiarata condizione depressiva, anzi poteva giovare alla guarigione.