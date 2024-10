In servizio 599 nuovi magistrati, Nordio firma il decreto di nomina

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato il 22 ottobre il decreto di nomina dei 599 neo-magistrati vincitori del concorso indetto con D. M. del 1° dicembre 2021, che verranno immessi in servizio entro la prima metà di novembre.

“Si tratta di un risultato straordinario, in termini qualitativi e numerici – si legge in una nota di Via Arenula -, mai raggiunto prima di oggi, che costituisce solo il primo dei tasselli dell’attività avviata dalla Direzione Generale dei Magistrati per colmare le carenze di organico della magistratura ordinaria, in linea con gli obiettivi di Governo più volte ribaditi dal ministro Nordio”. Sono infatti in corso altre tre procedure concorsuali – prosegue il comunicato -, per la complessiva assunzione di altri 1.200 magistrati ordinari.

Il Ministro Nordio ha espresso ringraziamento per il proficuo lavoro del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria e in particolare della Direzione generale magistrati, che hanno consentito di realizzare in tempi celeri tutte le fasi del concorso fino all’assunzione dei nuovi magistrati.