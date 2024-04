Inapplicabili le cause di non punibilità quando la condotta del conducente non è conforme ai requisiti di prudenza e diligenza

Percezione dei fattori di allarme - Guida del veicolo - Conducente - Esclusione cause di non punibilità - Caso fortuito - Forza maggiore

Non sono configurabili il caso fortuito e la forza maggiore quando il conducente, abbia percepito, per un apprezzabile lasso di tempo, fattori di allarme come l’esistenza di rumori e di vibrazioni e non abbia messo in atto alcuna condotta idonea ad evitare l’evento lesivo poi verificatosi. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, non è configurabile il...