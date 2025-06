Incidente costituzionale per l'art. 554 ter c.p.p.

Il Tribunale di Siena con l'ordinanza in commento sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 554 ter c.p.p. nella parte in cui non prevede che si applichi, in quanto compatibile, la disposizione di cui all'art. 422 c.p.p. ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, anche d'ufficio, delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

L'ordinanza è stata sollevata in sede di udienza...