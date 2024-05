Incompatibile il Gip che si è pronunciato sulla tenuità del fatto

Nuova incompatibilità per il Gip. Per la Corte costituzionale, sentenza 93 depositata ieri, è infatti incompatibile il giudice delle indagini preliminari che, dopo essersi pronunciato sull’esistenza della causa di non punibilità per tenuità del fatto, è chiamato nuovamente a intervenire nel procedimento sull’opposzione all’archiviazione. È considerata fondata quindi la questione di legittimità avanzata dal Gip di Napoli che chiedeva di arricchire il catalogo delle incompatibilità intervenendo sull...

