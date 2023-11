Indagini e pene sostitutive, prime modifiche alla riforma di Giovanni Negri

Pronto il decreto correttivo che rivede i punti più critici. Snellite le procedure









Nuove misure per evitare la paralisi del fascicolo e per semplificare la procedura sulle pene sostitutive, passando per la responsabilità amministrativa delle imprese. È pronto per la presentazione oggi in consiglio dei ministri il testo del primo decreto correttivo, peraltro previsto dalla legge delega nell’arco del primo biennio di applicazione, della riforma del processo penale operativa da inizio anno.

Il decreto prevede così l’introduzione di modifiche per snellire il meccanismo di risoluzione...