Indennità all’amministratore di sostegno se l’incarico è decisamente complesso

Il diritto di credito dell’amministratore di sostegno è escluso che sorga come conseguenza automatica dell’effettivo espletamento di attività intellettuali da parte del soggetto richiamato, non risultando applicabile in via analogica all’aspettativa dell’avente causa nemmeno il criterio indicativo di una precedente liquidazione. Questo perchè il giudice, a seguito di un’apposita istanza dell’amministratore riferita a ogni singola annualità di amministrazione, deve valutare le circostanze rilevanti...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi