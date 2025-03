Infezione post-operatoria, la struttura sanitaria deve dimostrare di aver adottato tutte le misure preventive necessarie

La recente sentenza n. 1833 del 27 dicembre 2024 del Tribunale di Reggio Calabria ha riaffermato un principio ormai consolidato in materia di responsabilità medica: in caso di infezione post-operatoria, grava sulla struttura sanitaria e sul medico l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenirla.

Il caso

Un paziente, sottoposto a un intervento di rimozione della cataratta all’occhio destro presso una struttura sanitaria calabrese, aveva accusato forti dolori e bruciori oculari...