Infortunio sul lavoro, esclusa la responsabilità dell’ente per l’acquisto dei soli dispositivi di protezione collettivi in assenza di risparmio di spesa

Responsabilità amministrativa dell’ente – Sicurezza sul lavoro – Normativa antinfortunistica - Lavori in quota - Morte del lavoratore - Dispositivi di sicurezza - Art. 111, comma 1, D.Lg. n. 81/2008 – Verifica del risparmio di spesa per utilizzo di misure collettive anziché individuali

In tema di responsabilità amministrativa degli enti per violazione delle norme antinfortunistiche, occorre verificare se sussista il risparmio di spesa per la società nel caso di acquisto di misure di protezione...