Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, debutta il nuovo reato di Tommaso Scalzi

Il nuovo illecito è collocato all'interno del titolo XI del libro II del codice penale ovvero tra i reati contro la famiglia

L'obbligo di istruzione dei minori in Italia

L'art. 1 c. 622 L. 296/2006 (finanziaria 2007) stabilisce che: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale …".



In termini pratici può dirsi che la frequenza della scuola è obbligatoria fino al secondo anno della scuola secondaria superiore, nel caso di alcuna ripetenza.



Attingendo dalle disposizioni contenute nella circolare M.I.M. n. 33071/2022...